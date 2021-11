7-Zip Portable to przenośna wersja popularnego programu do archiwizacji danych. Program można uruchomić bezpośrednio z pamięci przenośnej podłączonej pod USB (np. pendrive).



7-Zip jest darmowym programem służącym do archwizacji plików. Aplikacja rozpowszechniana jest na licencji GNU LGPL. Stanowi mocną konkurencję dla bardzo popularnych WinRAR i WinZip. Po instalacji następuje integracja z powłoką systemu, program tworzy wpisy w menu kontekstowym.



Główne cechy programu przedstawiają się następująco:



- Darmowy program dystrybowany na licencji GNU LGPL

- Najwyższy stopień kompresji przy pakowaniu w nowym formacie 7z

- Obsługiwane formaty:

Pakowanie / Rozpakowywanie: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP i WIM

Rozpakowywanie: AR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, UDF, UEFI, VDI, VHD, VMDK, WIM, XAR i Z

- Dla formatów ZIP i GZIP 7-Zip ma kompresję 2-10 % wyższą niż w programach PKZip i WinZip

- Samorozpakowujące się archiwum (SFX) dla formatu 7z

- Integruje się z powłoką Windowsa (menu kontekstowe)

- Własny manager plików

- Oferuje plugin dla managera plików FAR

- Linia komend o dużej mocy

- Lokalizacje (tłumaczenia) dla ponad 57 języków