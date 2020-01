Windows 7 Codec Pack

Zestaw kodeków, niezbędnych do odtwarzania większości plików wideo na komputerach wyposażonych w system operacyjny Windows 7. W skład pakietu wchodzą następujące komponenty:



● ffdshow DirectShow Video Codec x86 version 1.3.4533 by Cole.

● LAV Video decoder 0.64 x86.

● LAV Video decoder 0.64 x64.

● XviD Video VFW (Encoder) Codec v1.3.3.

● x264 Video VFW (Encoder) Codec v40.2491.

● Lagarith Video VFW (Encoder) Codec v1.3.27 x86.

● LAV Audio Decoder 0.64 x86.

● LAV Audio Decoder 0.64 x64.

● DivX Audio Decoder 4.1

● madFLAC Decoder 1.1.0 x86.

● DSP-worx Bass Source Mod Filter/Decoder v1.5.2.0.



● Haali Media Splitter/Decoder 16/09/11 x86 - For MP4, MKV, OGM and AVI files.

● Haali Media Splitter/Decoder 16/09/11 x64 - For MP4, MKV, OGM and AVI files.

● LAV Splitter 0.64 x86.

● LAV Splitter 0.64 x64.

● xy-VSFilter/DirectVobSub 3.0.0.211 x86 - Subtitle Reader.

● xy-VSFilter/DirectVobSub 3.0.0.211 x64 - Subtitle Reader.

● CDXA Reader v1.7.6 x86.

● CDXA Reader v1.7.6 x64.



● Codec Settings GUI

● Taskbar Tray Menu

● Update Checker