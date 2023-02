VideoInspector to aplikacja umożliwiająca wydobycie informacji o pliku video. Dzięki temu można dowiedzieć się jaki kodek odpowiada za odtwarzanie. Program jest pomocny przy doborze brakujących w systemie kodeków. Dodatkowo program wyświetla informację o zainstalowanych kodekach video oraz audio.



W sytuacji gdy program wykryje brak kodeka potrzebnego do odtworzenia danego filmu zaproponuje pobranie go z Internetu (za pośrednictwem serwisu moviecodec.com). Aplikacja posiada obsługę następujących formatów: AVI, Matroska, MPEG1/MPEG2 oraz QuickTime. Program integruje się z powłoką systemu.