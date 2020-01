Media Player Codec Pack to darmowy zestaw kodeków przeznaczonych do odtwarzania popularnych formatów audio i wideo. Zawiera mnóstwo różnych filtrów i narzędzi wspomagających odtwarzanie materiałów multimedialnych na komputerze. Pakiet obsługuje wszystkie rozdzielczości obrazu, w tym: 480i, 480p, 576i, 576p, + HD (High Definition) 720i, 720p, 1080i i 1080p.



Zestaw kodeków wspiera następujące typy kompresji: x264, AVC, DivX, Xvid, MP4, MPEG-2,MPEG-4 i wiele innych. Po zainstalowaniu Media Player Codec Pack, odtworzymy niemal wszystkie popularne formaty plików: MKV, AVI, FLV, TS, M4V, M4A, OGM, AC3, DTS, FLAC itd. Warto dodać, że jest on w pełni kompatybilny nie tylko z oprogramowaniem Windows Media Player ale również z innymi odtwarzaczami wspierającymi technologię DirectShow.



W Zestawie znajdziemy odtwarzacz Media Player Classic i dodatkowe filtry:

* LAV Video decoder 0.70.1 x86 & x64.

* LAV 3D plugin 2.0 x86 & x64.

* ffdshow DirectShow Video Codec 1.3.4533 x86 & x64.

* XviD Video (Encoder) Codec v1.3.4 x86 & x64.

* XviD MTK Video (Encoder) Codec v1.3.2 x86 & x64.

* x264 Video (Encoder) Codec v43.2694 x86 & x64.

* Lagarith Lossless Video (Encoder) Codec v1.3.27 x86 & x64.

* LAV Audio Decoder 0.70.1 x86 & x64.

* Sony DSD Decoder 1.0 x86.

* Lame MP3 ACM Codec 3.99.5 x86.

* AAC ACM Codec 1.9 x86.

* DivX Audio Decoder 4.1 x86.

* DSP-worx Bass Source Filter/Decoder v1.5.2.0 x86.

* Haali Media Splitter/Decoder 1.13.138.44 x86 & x64 - For MP4, MKV, OGM and AVI files.

* LAV Splitter 0.70.1 x86 & x64.

* ReClock v1.9.0.0 x86.

* madVR Video Renderer v0.91.11 x86 & x64.

* xy-VSFilter v3.0.0.211 x86 & x64 - Subtitle Readers.

* CDXA Reader v1.7.11 - Also known as Form 2 Mode 2 CD or XCD x86 & x64.

* Icaros 3.0.0 x86 & x64.