LAV Filters (LAV Splitter) to multi-formatowy splitter mediów, służący do demuksowania różnego rodzaju plików multimedialnych w systemie Windows. Obsługuje wszystkie kontenery, które są używane przez kodek ffmpeg. Warto wśród nich wymienić między innymi MP4, MOV, FLV, OGM/OGG, AVI oraz Matroska.



LAV Splitter wspomagany jest przez multi-formatowy dekoder dźwięku LAV Audio Decoder dla DirectSHow. Oferuje też możliwość odtwarzania zawartości płyt Blu-ray, które ogranicza się do bezpośredniego uruchamiania płyty z automatycznym wykrywaniem filmu (długości trwania oraz jego strumienia). Warto dodać, że LAV Audio Decoder obsługuje bitstreaming audio odpowiedni dla DTS i AC3. Może być przesyłane przez TrueHD, DTS i E-AC3 a HDMI.