W skład pakietu wchodzą następujące komponenty:

to bezpłatny zestaw multimedialny przeznaczony do konwertowania i odtwarzania filmów w wysokiej rozdzielczości HD i 4K Ultra HD. Podczas instalacji pakietu możemy odznaczyć poszczególne komponenty, których nie zamierzamy instalować w systemie operacyjnym.

DivX Player – nowoczesny i przyjazny w obsłudze odtwarzacz multimedialny przeznaczony do odtwarzania filmów w wysokiej rozdzielczości HD, 4K i DivX HEVC. Zoptymalizowany również pod kątem odtwarzania standardowych formatów multimedialnych – DivX, AVI, MKV, MOV, MP4, DivX, XviD czy H.264. Odtwarzacz umożliwia też strumieniowe przesyłanie treści multimedialnej do wszystkich urządzeń podłączonych zgodnych z technologią DLNA. Pozostałe zalety Playera to przełączanie się pomiędzy ścieżkami dźwiękowymi, włączanie zewnętrznych napisów czy błyskawiczne przejście do ulubionej sceny.

DivX Web Player / DivX Media Server służy do strumieniowego przesyłania materiałów wideo – bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Obsługuje filmy w jakości 4K Ultra HD, zewnętrzne napisy i dodatkowe ścieżki dźwiękowe.

DivX Converter to wysokiej klasy konwerter plików wideo, za pomocą którego przekonwertujemy filmy pomiędzy różnymi, popularnymi formatami. Narzędzie te w prosty sposó potrafi przetwarzać filmy do formatu DivX, DivX Plus (H.264), MP4 oraz do innych formatów obsługiwanych przez urządzenia przenośne – iPad czy iPhone. Umożliwia też łączenie i dzielenie klipów, dodawanie ścieżek audio i zewnętrznych napisów.

DivX HEVC Plugin to darmowa wtyczka rozszerzająca funkcjonalność odtwarzacza i konwertera DivX. Dodaje nowe opcje podczas konwertowania materiałów wideo.