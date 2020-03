All In One Keylogger to narzędzie do przechwytywania kombinacji wpisywanych znaków. Program działa całkowicie anonimowo, dzięki czemu nadzorowany użytkownik nie będzie miał o tym fakcie żadnych podejrzeń. Tuż po uruchomieniu należy podać hasło niezbędne do uzyskania dostępu do okna głównego.

Dzięki aplikacji możemy kontrolować treści rozmów prowadzonych na czatach, e-maile, nazwy dokumentów, adresy stron internetowych, hasła, loginy. Oprócz tego istnieje możliwość przechwytywania zrzutów ekranu czy dźwięku. All In One Keylogger może uruchamiać się automatycznie wraz ze startem systemu.

Oprogramowanie dostępne jest w 7-dniowej wersji testowej.