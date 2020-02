Music Collection to kompleksowe oprogramowanie do katalogowania kolekcji utworów zgromadzonych na dysku twardym. Skierowane jest do zaawansowanych odbiorców dysponujących potężną bazą plików jak i tych mniej doświadczonych.

Szata graficzna zachęca do korzystania oraz istotnie wpływa zarówno na komfort użytkowania jak i na łatwość dotarcia do porządanego utworu. Utworzenie nowej bazy odbywa się poprzez wybór katalogu docelowego oraz podanie nazwy. Plik z bazą zapisywany jest tylko i wyłącznie do formatu MDB.

Dodawanie kolejnych pozycji łączy się z koniecznością podania takich informacji o utworze jak wykonawca, kompozytor, tytuł, ilość utworów. Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie liczby rekordów. Poruszanie się w gąszczu pozycji może wydawać się kłopotliwe, jednak mechanizm sortowania znacząco usprawnia poszukiwania. Nic również nie stoi na przeszkodzie by usuwać rekordy, edytować czy eksportować je do formatu HTML.