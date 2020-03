Mp3nity to bezpłatny i zarazem rozbudowany program do zarządzania i organizowania własną kolekcji muzyki na komputerze. Mp3nity jest programem All in One, czyli zawiera wszystkie najważniejsze narzędzia i funkcje, niezbędne do zarządzania i wykonywania różnych czynności na plikach audio.

Stanowi zbiór unikalnych narzędzi, za pomocą których zmodyfikujemy tagi, przekonwertujemy pliki do wybranego przez nas formatu, skompresujemy dane, wyciągniemy ścieżki dźwiękowe z płyt CD, pobierzemy najważniejsze informacje o pliku muzycznym z internetu. Oprócz tego Mp3nity może służyć do odtwarzania muzyki na komputerze, ponieważ znajdziemy również w nim wbudowany odtwarzacz multimedialny.

Mp3nity charakteryzuje się możliwością masowej zmiany tagów w wielu plikach audio w tym samym czasie. Dotyczy to również hurtowej zmiany nazewnictwa i konwersji plików do wybranych formatów WMA, ASF, OGG, FLAC, MPC, MP4, M4V, MP3 itd. Program jest w pełni zintegrowany z Eksploratorem Windows, a także posiada bardzo czytelny i prosty interfejs użytkownika. Aplikacja idealnie nadaje się do tworzenia i modyfikowania własnej kolekcji muzycznej na komputerze.