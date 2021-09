Kindle for PC to przydatna aplikacja do czytania książek elektronicznych (e-booków) zakupionych w sklepie internetowym Amazon.com. Program ten jest również zsynchronizowany z wersją dla komputerów osobistych oraz telefonów typu iPhone lub BlackBerry. W ten sposób możemy korzystać z tej samej bazy tytułów książek na różnych urządzeniach.



W programie Kindle for PC możemy stworzyć własną bibliotekę książek elektronicznych. Oprócz tego można je segregować i przeglądać według własnego uznania. Aplikacja charakteryzuje się ciekawą funkcją, która automatycznie zapamiętuje miejsce, gdzie przerwaliśmy czytanie książki. Jest to bardzo przydatne, ponieważ nie musimy się martwić, w którym dokładnie miejscu skończyliśmy czytać. Po pierwszym uruchomieniu programu Kindle for PC, musimy dokonać darmowej rejestracji na stronie sklepu Amazon.com (o ile wcześniej się już nie rejestrowaliśmy).