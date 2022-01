FSS Google Books Downloader to proste, niewielkie i darmowe narzędzie do pobierania książek elektronicznych (e-booki) z internetu. Aplikacja może służyć również jako konwerter plików do formatu PDF, JPG i PNG. FSS Google Books Downloader pobiera książki z różnych witryn internetowych bądź z popularnej wyszukiwarki - Google Books Search.

Aby pobrać wybraną książkę elektroniczną na dysk twardy, należy skopiować jej adres URL i następnie wkleić do programu. Kolejnym istotnym krokiem jest wybranie odpowiedniego formatu zapisu – PDF, JPG lub PNG, a także katalogu docelowego, w którym zostanie utworzony. Warto dodać, że każdą pobraną książkę możemy wyświetlać i przeglądać w Adobe Reader lub w każdym innym programie obsługującym format PDF lub pliki graficzne.