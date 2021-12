Aplikacja Empik Go dla Kindle umożliwia przesyłanie ebooki (książki elektroniczne) z własnej Biblioteki w usłudze Empik Go na czytnik Kindle.

Aplikacja Empik Go dla Kindle jest dostępna dla wszystkich wariantów abonamentu Empik Go, jak również dla osób korzystających z programu Empik Premium i Empik Premium Free. Opcja dostępna dla każdej wersji abonamentu Empik Go: w tym abonamentu bibliotecznego i pakietu Premium w Empik Go.

Po aktywacji abonamentu Empik Go uzyskamy dostęp do ponad 32 tysięcy polskojęzycznych ebooków.

Aby móc czytać ebooki dostępne w Twojej Bibliotece na czytniku Kindle należy:

pobrać i zainstalować aplikację Empik Go dla Kindle na swoim komputerze

zalogować się na własne konto w aplikacji na komputerze

podłączyć swój czytnik Kindle do komputera, aby otrzymać dostęp do własnej biblioteki

przesłać wybrane ebooki na czytnik Kindle.

Ebooki z Empik Go obsługuje następujące czytniki Kindle - Kindle Touch, Kindle 7, 8, 10, Paperwhite 1-5, Voyage, Oasis 1-3.