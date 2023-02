Data Crow to darmowe oprogramowanie do zarządzania zbiorem danych na komputerze. Aplikacja cechuje się bogatą paletą narzędzi i przystępnym dla użytkownika interfejsem graficznym.

Program służy do katalogowania plików multimedialnych i posiada szereg dostępnych narzędzi do przechowywania różnych informacji odnośnie danych (muzyka, zdjęcia, książki). Data Crow jest w pełni konfigurowalny i umożliwia uzyskiwanie informacji z następujących serwisów internetowych – Amazon.com, Omnigence, Softpedia czy MusicBrainz. Zapisuje bazy i raporty do plików PDF, a także importuje/eksportuje dane i tworzy ich kopie zapasowe.

Program pozwala tworzyć zaawansowane statystyki dotyczące przechowywanych danych. Posiada mechanizm wyszukiwania informacji, a także funkcję do uruchamiania własnego serwera WWW oraz udostępniania w nim niezbędnych plików i katalogów.