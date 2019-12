All My Movies to program do katalogowania filmów znajdujących się na dysku oraz innych nośnikach (CD/DVD).



Aplikacja posiada przyjemny interfejs, a obsługa nie jest skomplikowana. Każdy film można dodać z dysku, a dane dotyczące danej produkcji można uzupełnić ręcznie. Ciekawą funkcją jest zakładka do robienia zrzutów ekranów z filmów. W ten sposób przy opisie filmu możemy umieścić dowolną ilość screenów z filmu.



Program pozwala na segregowanie filmów według wielu parametrów (nazwa, kategoria, itp.). Baza danych z filmami może być skompresowana oraz zabezpieczona hasłem, wedle upodobań użytkownika.



Kolejną ciekawą funkcją jest możliwość eksportu danych do wielu formatów, np. HTML, Excel, plik tekstowy. Jednocześnie można importować informacje z plików CSV oraz Excel. Dodatkowo program posiada obsługę wtyczek, które można pobrać ze strony producenta.