Video Thumbnails Maker to programy służący do automatycznego zrzucania wybranych klatek z filmów do plików graficznych. Aplikacja generuje miniatury z dowolnego materiału wideo. W ten sposób możemy stworzyć bardzo ciekawe zdjęcia w niewielkich rozmiarach.



Program obsługuje niemal wszystkie formaty wideo: AVI, MP4, OGM, WMV, TS, MPG, RVMB, VOB, DIVX i wiele innych. Natomiast zapisuje przetworzone obrazki w formacie JPG, BMP lub PNG. Znajdziemy w nim kilka różnych metod tworzenia miniaturek, a także funkcję do tworzenia samo uruchamiających plików zawierających zestawy miniaturek z określonego filmu.



Oprócz tego umożliwia eksportowanie i importowanie różnych szablonów pomocnych przy tworzeniu obrazków, a także możemy dodać znak wodny do każdej utworzonej miniatury. Ponadto użytkownik może dodać odpowiedni komentarz do wygenerowanego zdjęcia, zmienić kolor tekstu i ustalić jego położenie.