PortraitPro (formalnie Portrait Professional) jest zaawansowanym programem do retuszu zdjęć portretowych. Aplikacja pozwala między innymi na wyrównywanie oczu, zmiany koloru szminki i oczu, wybielanie zębów, powiększanie źrenic, a także na odchudzanie policzków, podbródka oraz nadawanie twarzy odpowiedniej symetrii.



Program PortraitPro idealnie nadaje się też do retuszu zmarszczek oraz do wygładzania skórki przy użyciu specjalnej technologii Clearskin. PortraitPro jest bardzo prosty w obsłudze i nie sprawi problemów w obsłudze nawet najmłodszym osobom. Wszystko wykonujemy za pomocą odpowiednich suwaków reprezentujących parametry. Program po wczytaniu zdjęcia rozpoczyna zaznaczanie charakterystycznych punktów na twarzy i zaledwie jednym przyciskiem możemy dokonać korekty twarzy dodając rozmaite efekty.



PortraitPro dostępny jest w wersji testowej, która posiada ograniczenia w postaci nakładanego znaku wodnego oraz braku możliwości zapisu gotowego projektu.