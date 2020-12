PhotoX to program do nakładania znaków wodnych na dowolne zdjęcia znajdujące się na komputerze. Za pomocą tego oprogramowania ochronimy i zabezpieczymy nasze fotografie przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przez innych użytkowników. Oprócz tego możemy przy użyciu PhotoX stworzyć nawet interesujące logo firmowe.



W programie znajdziemy przyjaznego samouczka, który pomoże nam wykonać i nanieść dowolny znak wodny na zdjęcie. Oprócz tego posada też szereg innych narzędzi, za pomocą których możemy podglądać efekt naszej pracy w czasie rzeczywistym, dodawać rozmaite efekty oraz operować oświetleniem i kontrastem.



Program posiada też możliwość formatowania tekstu, ustawienie wielkości znaku wodnego, wybranie odpowiedniej czcionki i zamieszczenie gotowego go w dowolnym miejscu na modyfikowanej fotografii. Oprócz tego aplikacja pozwala też na tworzenie miniatur z plików graficznych, a także wczytywać własne szablony graficzne, pomocne przy tworzeniu znaku wodnego.