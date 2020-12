Movavi Slideshow Maker to potężne narzędzie do tworzenia profesjonalnych pokazów slajdów na komputerze. W dodatku został wyposażony w zaawansowane funkcje, za pomocą których łatwo i szybko utworzymy gotowy pokaz slajdów w formie materiału wideo, który następnie możemy rozpowszechnić w Internecie lub wśród znajomych.



Program jest niezwykle prosty i przyjazny w obsłudze. Zeby stworzyć profesjonalny pokaz slajdów musimy wybrać zdjęcia i posortować je w odpowiedniej kolejności. Następnie możemy dodać odpowiedni podkład muzyczny i rozmaite efekty przejścia pomiędzy zdjęciami. Po chwili Movavi Slideshow Creator automatycznie utworzy pokaz slajdów w formie filmu, którym możemy się podzielić ze znajomymi, nagrywając go na krążek CD, DVD lub do innego dowolnego urządzenia przenośnego.



Movavi Slideshow Creator obsługuje następujące formaty wejściowe: JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, WAV, WMA, OGG, AAC i FLAC. Wspiera również formaty wyjściowe: AVI (including DivX, XviD, MJPEG, and other codecs), DVD, MPEG 1,2, MP4 (including H.263, H.264, and other codecs), Windows Media Video (WMV), 3GP (3GPP, 3GPP2), QuickTime (MOV, QT), Flash (FLV) i M2T.