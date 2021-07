to bezpłatny wygaszacz ekranu, która wyświetla zdjęcia ma pulpicie z katalogu zawierającego obrazy.

JPEG Saver oferuje kilka przydatnych funkcji, pozwalających dowolne dostosowanie ustawień wygaszcza ekranu w systemie Windows.

Obsługuje takie obrazy jak JEPG, PNG, BMP, JP2 i JPC. Umożliwia opóżnienie wyświetlania zdjęć od jednej sekundy do 24 godzin, posiada interaktywna opcję do sterowania wygaszaczem ekranu w formie pokazu slajdów, a także obsługuje specjalne filtry, które mogą być wykorzystane do ograniczenia wyświetlania obrazów poprzez nazwy plików, ścieżek daty utworzenia itp.

W programie znajdziemy również opcje do regulacji gamma, zmiany rozmiaru czy pozycjonowania obrazów na ekranie.