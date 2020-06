DryLab System

to program zaprojektowany do seryjnego przygotowywania zdjęć do wydruku na praktycznie dowolnym urządzeniu. Szeroka gama korekcji i możliwości edycji zdjęć oraz grupowe przetwarzanie to tylko niektóre z jego zalet.

Zaprojektowany do szybkiego przetwarzania i drukowania grup zdjęć przy jak najmniejszym wysiłku, jest idealnym rozwiązaniem do codziennej pracy w laboratoriach fotograficznych oraz do zdjęć studyjnych.

Umożliwia jednoczesne, natychmiastowe korekcje kolorystyczne oraz nieograniczone kadrowanie pojedynczego zdjęcia, jak i całej grupy zdjęć. Wbudowane archiwum zleceń umożliwia wielokrotne ich przetwarzanie i zmianę narzuconych korekcji. Wszystko to bez wpływu na oryginalny plik oraz bez utraty jakości zdjęć.

Różnice pomiędzy dostępnymi wersjami:

Printer: Obsługuje jedną drukarkę na jednej stacji graficznej. Maksymalny format wydruku 21×30 cm (A4).

Printer (PLUS): Obsługuje jedną drukarkę na jednej stacji graficznej. Maksymalny format wydruku 60×80 cm (A1) lub 100×30 cm (panorama). Dodatkowe funkcje w stosunku do podstawowej licencji Printer.

DryLab: Obsługuje do 8 drukarek i do 9 stacji graficznych. Maksymalny format wydruku 60×80 cm (A1) lub 100×30 cm (panorama). Dodatkowe funkcje w stosunku do licencji Printer+ (PLUS).

HotFolder: Zapis przetworzonych zleceń z narzuconymi korekcjami i kadrowaniem do pliku – nie współpracuje bezpośrednio z żadnym urządzeniem drukującym. Umożliwia pracę na 9 stacjach graficznych.