to bezpłatne narzędzie do tworzenia kolaży ze zdjęć o dowolnym kształcie i rozmiarze.

Collaizer jest kreatorem kolaży zdjęć, łączący cechy wielu dostępnych na rynku programów w jedną stabilną, łatwą w obsłudze aplikację. Umożliwi nam wykonanie unikalnego kolażu ulubionych zdjęć z wakacji, fotografii rodzinnych w wydruk w wysokiej rozdzielczości.

Kolaż zdjęć to świetny sposób na wydrukowanie wielu zdjęć na jednym arkuszu papieru, od A4 do A1. Z Collaizerem możemy stworzyć dowolny kolaż ze zdjęć.. Wszystko, co musimy zrobić, to przeciągnąć i upuścić folder ze zdjęciami na „papier” (okno programu), a następnie zaprojektować własny układ - obracając lub zmieniając rozmiar dołączanych zdjęć.

Po umieszczeniu kilku lub kilkunastu zdjęć uzyskamy wspaniały efekt w trójwymiarze. Podczas tworzenia lub edycji projektu graficznego możey w dowolny sposób określić jego kształt oraz nawet dodać zabawną grafikę.