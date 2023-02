AndreaMosaic to oprogramowanie, które przeznaczone jest do tworzenia mozaik z posiadanych przez nas fotografii. Obsługa programu jest niezwykle prosta. Sprowadza się do wyboru obrazów źródłowych, wciśnięcia przycisku Create i gotowe.

Producent na szczęście udostępnił zestaw dodatkowych opcji umożliwiających dostosowywanie mozaiki do własnego gustu. Możemy modyfikować ich rozdzielczość, liczbę kafelek, ich ułożenie, częstotliwość powtarzania się poszczególnych kafelek i wiele więcej.

Ciekawą opcją jest tworzenie mozaik także z pojedynczych klatek filmów. Wystarczy za źródło podać interesujący nas plik wideo. Szata graficzna programu nie jest zbyt prosta, dlatego wymaga się poświęcenia czasu na zapoznanie się z poszczególnymi funkcjami.