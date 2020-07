Google Earth Pro to rozszerzona wersja programu Google Earth, która posiada identyczne funkcje co wersja podstawowa, ale dodatkowo została wyposażona w nowe funkcje stworzone z myślą o użytkownikach biznesowych. W wersji Pro otrzymamy dokładniejsze wymiary nakreslone na wirtualnej mapie oraz lepszej jakości zdjecia i nagrywanie wideo.



Google Earth Pro to widok na całą kulę ziemską poprzez zdjęcia z satelity. Program jest odzwierciedleniem tego, co możemy znaleźć na maps.google.com.



Zasada działania programu jest prosta - na pierwszym planie jest dostęp do globu, za pomocą myszy możemy dowolnie obracać, przybliżać, oddalać, przeglądać interesujące nas zakątki naszej planety.



Jeżeli chodzi o jakość zdjęć z satelity to bywa z tym różnie. Najciekawsze i najważniejsze miejsca na ziemi są sfotografowane w lepszej jakości. Zdjęcia to jednak nie wszystko, aplikacja daje możliwość wyszukiwania restauracji, hoteli, zabytków, itp. w danym regionie. Specjalne oznaczenia pozwalają odnaleźć wiele bardzo ciekawych miejsc, np. Plac Czerwony w Moskwie czy Wielki Kanion Kolorado. Aby odszukać konkretne miasto w polu wyszukiwania należy wpisać nazwę miasta oraz kraj, np.: Wroclaw, Poland. Jeżeli nazwa została wpisana poprawnie wystarczy nacisnąć enter, a program przeniesie nas w wybrane miejsce. Bez problemu można podglądać mniejsze miejscowości.



Reasumując, Google Earth to przełomowe narzędzie pozwalające na wirtualną podróż po praktycznie wszystkich zakątkach naszej planety.