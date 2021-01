FTP Rush jest to przydatny klient FTP umożliwiający na przesyłanie danych pomiędzy komputerem a serwerem i odwrotnie. Oprócz tego pozwala też na przesyłanie plików pomiędzy dwoma serwerami. Warto dodać, że FTP Rush posiada przyjazny interfejs, którego można dowolnie modyfikować, czyli możemy ustawić odpowiedni kolor lub wielkość okien.



FTP Rush obsługuje też karty z przeglądarek internetowych oraz pozwala na przeprowadzenie synchronizacji zawartości katalogów. Ponadto posiada też odpowiednie opcje do zmniejszania przesyłanego transferu danych oraz opcję do pisania własnych skryptów. FTP Rush obsługuje takie protokoły jak Secure FTP, FTp, SSH FTP, TFTP (Trivial File Transfer Protocol) oraz WingFTP's Web Client, Google Drive, DropBox, OneDrive, and Amazon S3. FTP Rush jest darmowym programem i nie musimy ponosić jakichkolwiek opłata za korzystanie z niego.