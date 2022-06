Core FTP LE to darmowa wersja klienta FTP, który posiada wszystkie niezbędne funkcje. Aplikacja wspiera obsługę protokołów SFTP (SSH), SSL, TLS, IDN.



Program pozwala na wznawianie i wstrzymywanie transferu, pliki można kopiować pomiędzy serwerami za pomocą popularnej metody "przeciągnij i upuść". Możliwe jest edytowanie i podglądanie plików bezpośrednio z okna aplikacji. Ciekawą funkcją jest możliwość transferu plików pomiędzy dwoma zdalnymi serwerami. Administratorom z pewnością przypadnie do gustu opcja pracy z ukrytymi plikami serwerów Apache.



Narzędzie przeznaczone jest do użytku niekomercyjnego. Producent przygotował również rozszerzoną wersję programu, Core FTP Pro.