Commander jest to bezpłatny menedżer do zarządzania różnymi plikami w systemie Windows. Oprócz tego posiada też narzędzie do wygodnego przeglądania plików graficznych przechowywanych na dysku twardym lub urządzeniach przenośnych. Jego interfejs jest prosty i czytelny, składający się z dwóch paneli, w których możemy zarządzać oraz wykonywać różne operacje na plikach.



W programie znajdziemy też narzędzie Image Viewer, które służy do analizy i edycji zdjęć w różnych formatach. Umożliwia on automatyczne scalanie obrazów, a także nadaje się idealnie do przeglądania zdjęci w dużych, oryginalnych formatach (na przykład z aparatów cyfrowych). Commander posiada również wbudowanego klienta FTP, archiwizator plików RAR oraz ZIP, a także funkcję do przeglądania miniatur.



Aplikacja obsługuje następujące formaty graficzne BMP, WMF, JPEG, PNG, GIF, PCX, ICO, HIPS, CUR oraz CR2. Oprócz tego posiada też podstawowe funkcje i opcje wspomagające wykonywanie różnych operacji na plikach. Wśród nich warto wymienić m.in.: możliwość kopiowania, przenoszenia folderów i plików, przeglądanie plików heksowych, porównywanie zawartości poszczególnych katalogów, a także wyszukiwarkę identycznych plików graficznych.