SWiSH Max to jeden z bardziej zaawansowanych produktów do tworzenia flash'owych animacji. Program daje możliwość korzystania z 230 efektów oraz bardzo rozbudowanych funkcji. Po instalacji mam dostęp nie tylko do samych efektów ale i gotowych przykładów w których zostały one wykorzystane. Dzięki temu w prosty sposób możemy nauczyć się podstaw korzystania z SWiSH Max. Gotowe szablony można również przerobić i wykorzystać do własnych potrzeb.



Przy tworzeniu bardziej zaawansowanych projektów została udostępniona możliwość korzystania z języka skryptowego. Ta opcja przyda się jednak tylko doświadczonym użytkownikom programu. Do dyspozycji mamy również narzędzia do rysowania wektorowych kształtów oraz bibliotekę animowanych efektów specjalnych.



Uwaga!

Licencja pozwala na 15 dni bezpłatnego użytkowania programu.