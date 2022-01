PowerPoint to Flash jest małą aplikacją pozwalającą na hurtową zamianę prezentacji przygotowanych w PowerPoint-cie na format Flash. Flash jest niezależną i jedną z najpopularniejszych platform na świecie. Pozwala to na łatwe odtwarzanie prezentacji na różnych komputerach. Konwersja do formatu Flash umożliwia również łatwe publikowanie prezentacji w internecie.



Proces konwersji w programie PowerPoint to Flash jest bardzo prosty, można go opisać w kilku krokach.

Wystarczy wybrać żądaną prezentację PowerPoint, wskazać katalog docelowy (miejsce w którym zostanie utworzona prezentacja Flash), a nastepnie rozpocząć proces konwersji. Można również skorzystać z bardziej zaawansowanych opcji pozwalających zmienić inne właściowści dokumentu poddawanego konwersji np. dodać lub usunąć panel nawigacji, utworzyć autoodtwarzaną płytę CD, zmienić jakość, stworzyć efekty przejścia między poszczególnymi stronami prezentacji... .

W zależności od wielkości pliku wejściowego proces konwersji może zająć kilka minut.



Uwaga!

Wersja testowa - 30 uruchomień.