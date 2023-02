Flash Builder to darmowa aplikacja pozwalająca na konwersję filmików flash, zapisanych w formacie SWF do wykonywalnego pliku EXE. Obsługa narzędzia jest niezwykle prosta. Wystarczy wskazać lokalizację pliku SWF oraz wczytać (jeśli posiadamy) dwie grafiki, będące ikoną nowej aplikacji oraz jej ekranem powitalnym.

W przypadku, gdy zechcemy, aby stworzona aplikacja wypalona na krążku CD/DVD uruchamiała się automatycznie po włożeniu go do napędu, należy zaznaczyć opcję utworzenia dodatkowego pliku Autorun.ini. Ostatnim krokiem jest rozpoczęcie przekształcania, co należy uczynić wciskając przycisk Build.

Flash Builder może mieć swoje zastosowanie, gdy zechcemy uruchomić film/animację flash bezpośrednio z pulpitu lub stworzyć wizytówkę. Oprogramowanie wspiera cienie, animowanie oraz nietypowe kształty.