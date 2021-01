Opis Asystent Nadzór Budynków 2021

Asystent Nadzór Budynków to aplikacja przeznaczona do kontrolowania różnego rodzaju przeglądów związanych z budynkami. Program ma możliwość przechowania załączników w różnych formatach, zdjęć, podstawowych informacji o budynkach czy kontrahentach. W przejrzysty dla użytkownika sposób pokazuje ile dni pozostało do danego przeglądu.