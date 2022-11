Program Schronisko ułatwia zarządzanie schroniskami. Pozwala tworzyć rejestry zwierząt przyjętych, wydanych, zagubionych i znalezionych. Zapewni on szybki dostęp do licznych danych identyfikacyjnych, kart szczepień, leczenia, wydania. Mamy także możliwość prowadzenia różnego rodzaju zestawień pzowalających uzyskać ogólny obraz funkcjonowania schroniska.



Niektóre funkcje progrmu:

- Prowadzenie rejestrów zgłoszeń zwierząt zaginionych

- Prowadzenie kart zwierząt grupujących dane bieżące i historyczne dla zwierząt przebywających w schronisku.

- Tworzenie rejestru osób przyprowadzających, odbierających zwierzę lub zgłaszających zaginięcie lub znalezienie zwierzęcia. Tworzenie czarnej listy osób.

- Szeroką konfigurację pozwalającą na dopasowanie aplikacji do wymagań konkretnego schroniska.

- Tworzenie szeregu wydruków. Wszystkie wydruki w programie oparte są na szablonach, co pozwala na ich ewentualną łatwą i szybką modyfikację.

- Program wzbogacony jest o mechanizm kontroli dostępu do poszczególnych funkcjonalności poprzez możliwość logowania się do programu, zabezpieczając przed nieautoryzowanym dostępem do danych.