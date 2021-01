Asystent Książka Korespondencji to elektroniczna wersja tradycyjnych książek korespondencji (dziennika korespondencji) stosowanych w wielu firmach. Najważniejsze funkcje programu to: rozbudowany moduł elektronicznej książki korespondencji pozwalający na gromadzenie, przetwarzanie i błyskawiczne wyszukiwanie w korespondencji przychodzącej i wychodzącej z firmy, zintegrowany klient poczty e-mail... narzędzie do przygotowywania i wysyłania mailingów (masowej korespondencji), narzędzie do tworzenia raportów i statystyk oraz wiele wiele innych. Program pozwala także na zaawansowane drukowanie kopert, etykiet, obsługuje czytnik kodów kreskowych itp.

Niektóre funkcje programu: