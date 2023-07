to proste w obsłudze narzędzie do konfiguracji Windows Filtering Platform (WFP), które może skonfigurować aktywność sieciową na naszym komputerze.

simplewall posiada czytelny interfejs, umożliwiający przeprowadzanie szybką konfigurację ustawień sieciowych oraz blokuje malware i telemetrię. Narzędzie zostało zaprojektowane aby usprawnić użytkownikowi korzystanie z komputera poprzez automatyczne blokowanie telemetrii oraz malware (złośliwe oprogramowanie). Można go też wykorzystać do skonfigurowania niestandardowych reguł blokowania portów czy adresów IP.

simplewall nie kontroluje wbudowanej zapory systemowej i nie wchodzi w nią interakcję na żadnym poziomie. Działa na Windows Filtering Platform (WFP), która jest zestawem API i usług systemowych, które zapewniają platformę do tworzenia aplikacji filtrujących sieć. Windows Filtering Platform to technologia programistyczna, a nie sama zapora ogniowa, ale simplewall to narzędzie korzystające z tej technologii.