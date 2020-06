Malwarebytes Windows Firewall Control to niewielkie narzędzie do zarządzania zaporą firewall wbudowaną w systemie Windows Vista, 7.8 i 10. Aplikacja nie przeszkadza podczas normalnej pracy, ukrywa się w zasobniku systemowym. Jest to niezbędne oprogramowanie dla użytkowników, którzy chcą dokonać pewnych zmian w zaporze systemowej.



Po zainstalowaniu tego programu, otrzymujemy dostęp do firewalla i wszystkich jego funkcji. Możemy w prosty i wygodny sposób dokonać zmian w menu kontekstowym, przekonfigurować różne opcje oraz co najważniejsze ustawić nowy poziom bezpieczeństwa i poszczególne reguły zapory. Dzięki tej aplikacji dostajemy szybki dostęp do wszystkich funkcji należących do zapory systemowej.



W programie możemy ustawić cztery poziomy bezpieczeństwa – wysoki poziom, średni poziom, niski poziom i brak. Każdy posiada swoje wady i zalety. Jeżeli ustawimy niski poziom, wówczas mamy dostęp do wszystkich połączeń, oprócz tych które są dodane do listy blokowanych. Natomiast jak ustawimy średni poziom, zapora blokuje połączenia i należy utworzyć wyjątki aby móc korzystać z usługi z zainstalowanej aplikacji. Po ustawieniu wysokiego poziomu, blokowane są wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące, a użytkownik nie jest powiadamiany o blokowaniu dostępu do aplikacji i innych usług.