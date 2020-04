to nowoczesna zapora ogniowa, zapewniająca ochronę przed hakerami i innymi zagrożeniami z internetu.

To w pełni funkcjonalna i profesjonalna zapora ogniowa, która chroni przed atakiem cyberprzestępców, którzy zamierzają uzyskać dostęp do naszego komputera poprzez wykorzystanie luk w zabezpieczeniach systemu operacyjnego oraz w zainstalowanych aplikacjach. Free Firewall pozwala kontrolować każdy program, który działa w tle w systemie operacyjnym. Możemy w każdej chwili zablokować lub zezwolić dostęp do aktywnego procesu.

W programie znajdziemy dwa tryby pracy Paranoid i Credulous. Pierwszy przeznaczony jest dla osób, które zamierzają w większym stopniu chronić swój komputer. Wszelkie zainstalowane aplikacje lub usługi nie uzyskają dostępu do internetu lub sieci, bez naszej zgody. Tylko „zaufane” aplikacje mogą uzyskać dostęp do sieci. Natomiast w trybie Credulous, każda nowa aplikacja uzyskuje automatycznie dostęp do sieci.

Free Firewall pozwala w prosty sposób regulować ruchem internetowym. Możemy indywidualnie monitorować i regulować dostępem do sieci, zezwalać aplikacjom którym ufamy, a blokować dostęp podejrzanym procesom. Program automatycznie informuje użytkownika, gdy podejrzany program będzie chciał nawiązać połączenie z internetem. Wówczas będziemy musieli zezwolić lub zabronić dostępu.

Oprócz tego, oprogramowanie zostało wyposażone w dodatkowe funkcje zabezpieczające komputer, które uniemożliwiają przekazywanie danych statystycznych i analizy usług na stronach internetowych, na których logujemy się podczas przeglądania stron internetowym. Free Firewall blokuje też wszystkie transmisje danych telemetrycznych oraz chroni komputer przed botnetami.