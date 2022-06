Firewall Easy to narzędzie umożliwiające blokowanie dostępu do internetu dowolnej aplikacji zainstalowanej na komputerze za pomocą wbudowanej Zapory systemowej.

Blokowanie dostępu do Internetu jest bardzo proste i możemy tę czynność wykonać na dwa różne sposoby. Poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy na wybranym programie. Klikając na ikonę programu wybieramy z menu kontekstowego opcję "Block Internert Access". Druga metoda to przeciąganie i upuszczanie aplikacji (ikonę) do głównego ekranu programu.

Wybierając jedną z wyżej wymienionych metod blokady dostępu do Internetu, program Firewall Easy automatycznie wprowadzi zmiany w rejestrze systemowym i wykona wszystkie niezbędne czynności aby zablokować aplikacji dostęp do sieci.

Kolejną zaletą programu jest możliwość wyeksportowania lub zaimportowania reguł blokowania w celu utworzenia kopii zapasowej. Przydatna opcja w momencie przymusowej reinstalacji systemu operacyjnego.

Program nie wymaga instalacji na dysku twardym.