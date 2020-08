Money Manager Ex to program rozwijany jako open source służący do zarządzania domowym budżetem i finansami osobistymi.



Aplikacja doskonale nadaje się do obliczania osobistego budżetu, wszyscy użytkownicy którzy posiadają konta bankowe, lokaty, udziały w funduszach, kredyty, będą mogli bez problemu zarządzać własnymi finansami.



Wydatki oraz przychody można podzielić według kategorii dzięki czemu zarządzanie nimi jest zdecydowanie łatwiejsze. W ten sposób można zaplanować własny budżet na cały rok. Program posiada moduł rozbudowanych raportów które określają w jaki sposób użytkownik zarządza finansami i w jaki sposób wydaje pieniądze.



Money Manager Ex posiada polski interfejs oraz daje możliwość wyboru polskiej waluty.