Opis Microsoft Money Plus Home & Business 17.0

Microsoft Money to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami oraz budżetem. Program posiada bezpośrednią integrację z rachunkami bankowymi dzięki czemu można w prosty sposób zarządzać zgromadzonymi środkami. Dzięki aplikacji możliwe jest zarządzanie rachunkami, planowanie budżetu, grupowanie przychodów i wydatków. Finanse można grupować według kategorii, a następnie tworzyć zestawienia i wykresy.



Produkt dostępny jest w kilku odmianach (Money Plus Home & Business, Money Plus Deluxe, Money Essentials). Aplikacja występuje w wersji anglojęzycznej i pozwala na integrację jedynie z wybranymi bankami dostępnymi na specjalnie przygotowanej liście. Program działa interaktywnie i wymaga ciągłego dostępu do internetu. Wersja testowa pozwala na 60 dni darmowego użytkowania.