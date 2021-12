Economix to proste i darmowe narzędzie pozwalające zarządzać finansami. Aplikacja oferuje jedynie podstawowe funkcje tego typu programów, jednak przeciętnemu użytkownikowi powinny one wystarczyć. Twórca udostępnia wersje dla Windows, Mac OS X oraz Linux.

Użytkownik ma możliwość dodawania kolejnych wydatków i przychodów. Przy każdej operacji można zaznaczyć rodzaj płatności i inne informacje. Tworzenie własnych kategorii, drukowanie oraz bardzo przejrzysty interfejs (pomimo braku polskiego języka) to kilka zalet programu. Economix to dobre rozwiązanie do zarządzania domowym budżetem.