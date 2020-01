Program MR_FAKTURY_PRO jest zaawansowanym programem do wystawiania faktur VAT i rachunków uproszczonych dla firm. Przy projektowaniu programu główną uwagę zwrócono na prostotę wykonywania poszczególnych operacji, dzięki czemu program może być obsługiwany przez osoby nie mające dużego doświadczenia w pracy z komputerami.



Może on także być używany przez rolników indywidualnych do wystawiania faktur RR. Posiada on również mechanizmy sprawdzające terminowość spłat faktur. Program ma możliwość wystawiania paragonów, ewidencję zamówień, towarów, firm, stanu magazynu i innych. Program jest zbudowany w oparciu o nowoczesną i bezawaryjną bazę danych NexusDB opartą o mechanizmy transakcji, co zapewnia pewne i bezpieczne przechowywanie informacji. Program ma możliwość zdefiniowania do 255 cenników. Ilość towarów czy usług jest ograniczona praktycznie wielkością wolnego miejsca na dysku. Program może znaleźć zastosowanie w firmach handlowych i usługowych, również tych prowadzących działalność magazynową. Aplikacja jest na bieżąco przystosowywana do zmieniających się przepisów.



Możliwości programu:

1. Długie nazwy towarów i usług (powyżej 70 znaków), a także opisy jednorazowe. Może to być bardzo długi tekst, np. opis wykonanych czynności

2. Opis faktury - dodatkowy tekst - np. osoby biorące udział w jakimś szkoleniu, szczególny sposób zapłaty faktury itp.

3. Możliwość kasowania faktur i faktur korekcyjnych błędnie wprowadzonych.

4. Ewidencja cen - wydruki - wg grupy towarowej lub całość

5. Drukowanie przelewów na gotowych wydrukach

6. Obsługa magazynu towarów. Stany magazynowe, remanent na dowolną datę itp.

7. Obsługa zamówień

8. Obsługa reklamacji

9. Możliwość wystawienia faktury dla innego kupującego i innego płatnika

10. Cenniki w innych walutach

11. Szukanie firm po fragmencie nazwy lub miejscowości

12. Wydruk ewidencji sprzedaży wg daty wystawienia

13. Wydruk faktury pro forma

14. Eksport faktury do pliku tekstowego typu csv (Excel)

15. Obsługa Wydania Zewnętrznego - łatwa zamiana na faktury

16. Obsługa daty ważności i numeru seryjnego dla towarów

17. Obsługa noty uznaniowej i obciążeniowej

18. Obsługa kodów pocztowych

19. Obsługa drukarek fiskalnych ELZAB ( FP600, OMEGA ), Posnet ( Thermal ), Elemis ( GIGA )

20. Obsługa faktury eksportowej i wewnatrzunijnej

21. Możliwość wydruku faktury eksportowej w walucie i w języku angielskim

22. Możliwość wystawiania rabatów dla poszczególnych pozycji faktury

23. Możliwość użycia zaawansowanego systemu rabatowego

24. Mozliwość sprzedaży towaru z magazynu przy braku towaru z późniejszym uzupełnieniem

25. Obsługa drukarek igłowych w trybie bezpośrednim

26. Wystawianie faktur w walucie

27. Spłata faktur w walucie



Program dostępny jest w dwóch wersjach, darmowej i komercyjnej. Wersja darmowa posiada pewne ograniczenia, aby uzyskać pełną funkcjonalność programu należy zakupić wersję komercyjną.