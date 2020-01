Aplikacjaumożliwia przesyłanie faktur drogą elektroniczną pomiędzy różnymi systemami księgowymi i handlowymi.

Program stanowi innowacyjny i jedyny w Polsce system obiegu faktur, za pomocą którego ręczne wprowadzanie faktur do systemów handlowych i księgowych to już przeszłość. Faktura sprzedaży wystawiona w systemie handlowym zostaje automatycznie pobrana do aplikacji maszfakture.pl, skąd może zostać wysłana do kontrahenta oraz obsługującego firmę biura księgowego. Dokument na koncie kontrahenta widoczny jest w zakładce faktur zakupu gotowy do importu. Proces obiegu e-faktur odbywa się w czasie rzeczywistym, co zdecydowanie przyspiesza finalizację każdej transakcji. Niezależnie od producenta systemu handlowego i księgowego, z którego się rozliczamy - Comarch, InsERT, Sage czy Asseco Wapro.

Uwaga:

W wersji darmowej mamy różne ograniczenia oraz limity dla firm czy biura rachunkowego. Np możemy w danym miesiącu wysłać określoną ilość faktur. To samo dotyczy ich otrzymania czy przesłania do biura księgowego. Szczegółowe informacje odnośnie darmowej wersji znajdziecie na stronie producenta.