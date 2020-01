Faktura iBiznes Professional NET

Najbogatsza wersja programu pozwalająca na obsługę stanów magazynowych, prowadzenie raportu kasowego, rozrachunków, zamówień i ofert. Umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów sprzedaży, w walucie krajowej i zagranicznej.



Zawiera wszystkie funkcje i moduły, zawarte w niższych wersjach programu. Dodatkowo posiada moduły takie jak: obsługa magazynu, analizy, rozrachunki, ranking klientów, ranking sprzedaży, tworzenie cennika, kursy walut, zamówienia od odbiorców i zamówienia do dostawców. Umożliwia umieszczenie własnego cennika w Internecie, oraz wymianę danych między poszczególnymi oddziałami. Posiada opcję podłączenia sklepu Internetowego.



Możliwość zainstalowania programu do obsługi klientów i biura, Firma iBiznes. Umożliwia sporządzenie zestawień i analiz, sprzedaży według klienta lub według towaru. Umożliwia obserwację rozwoju firmy za pomocą rejestru sprzedaży VAT lub wykorzystać go do księgowań miesięcznych w książce przychodów-rozchodów. Możliwość wystawienia faktur w języku angielskim, niemieckim, francuskim. Obsługuje wszystkie waluty.



Ważniejsze funkcje programu:

* Zarządzanie dokumentami sprzedaży, edycja, korygowanie dokumentów.

* Zarządzanie dokumentami zakupu, edycja, korygowanie dokumentów.

* Rozrachunki.

* Kartoteka kontrahentów (Analiza).

* Kartoteka towarów i usług (Analiza).

* Obsługa rabatów.

* Kontrola należności.

* Możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy, pieczątki-faksimile).

* Roczne lub miesięczne numerowanie dokumentów.

* Export i import faktur, kontrahentów, kartoteki towarów (TXT, XLS, XML).

* Rejestr sprzedaży VAT.

* Obsługa limitów płatności i zadłużenia.

* Notatki i przypomnienia - budzik.

* Ilustracja sprzedaży miesięcznej lub rocznej za pomocą wykresu.

* Obsług drukarek fiskalnych POSNET, NOVITUS.

* Funkcja obsługi czytnika kodów kreskowych.

* Funkcja szybkiego wystawienia faktury (wystarczą 3 ruchy).

* Inteligentnie podpowie i wyszuka usługi, towary i kontrahenta.

* Drukowanie cennika.

* Obsługa stanów magazynowych.

* Raport kasowy (KP, KW).

* Dziennik zdarzeń.

* Wystawianie cykliczne faktur.

* Seryjne drukowanie faktur.

* Ranking sprzedaży (Analizy).

* Ranking klientów (Analizy).

* Analiza sprzedaży wg asortymentu i klientów.

* Tworzenie cennika.

* Kursy walut pobierane Internetu.

* Cennik w Internecie (jako strona HTML).

* Wymiana danych miedzy odległymi oddziałami przez Internet.



Umożliwia wystawienie następujących dokumentów:

* Faktura VAT

* Faktura Korygująca

* Faktura Pro-forma

* Faktura VAT wewnętrzna

* Faktura VAT zaliczkowa, VAT końcowa

* Faktura RR

* Faktura MP

* Faktura marża

* Faktura Exportowa

* Rejestr Zakupu

* Rachunek

* Paragon

* Nota korygująca

* Dokumenty WZ, RW, PW, MM

* Dokumenty KP, KW

* Dokumenty Tax free





Inne możliwości programu:

* Własny układ rejestru, umożliwia nadanie własnego układu numeracji faktur (przykładowo: REJ/NR/ROK/MC), definiowania własnych rejestrów (bez ograniczeń).

* Kartoteka Towarów i Usług, pozwala na zapisanie pozycji kartoteki, umożliwia określenie ceny sprzedaży, narzutu i marży.

* Wydrukować dokument można na dowolnej drukarce, igłowej, atramentowej, laserowej. Istnieje możliwość exportowania faktur do formatu JPG, PDF, HTML, oraz wysyłanie dokumentu za pomocą maila.

* Adresowanie kopert DL, wydruk dokumentów został zaprojektowany w taki sposób, że po złożeniu faktury na trzy części adres odbiorcy faktury mieści się idealnie w okienku koperty DL.

* Automatyczna aktualizacja, program posiada wbudowany automatyczny moduł aktualizacji programu przez Internet, z możliwością wyboru z Państwa strony.

* Kopia bezpieczeństwa, umożliwia tworzenie kopii wprowadzanych dokumentów oraz danych na dowolnie wybranym nośniku, opcja niezmiernie ważna w przypadku awarii komputera.

* Obsługa cennika, na podstawie kartoteki za pomocą programu Faktura iBiznes w prosty i łatwy sposób przygotujecie Państwo cennik produktów a, swoją ofertę umieścicie w Internecie. Istnieje też możliwość wydrukowania cennika i wysłania do kontrahentów.

* Obsługa Stanów magazynowych, umożliwia wprowadzić bilans otwarcia i manualnie zmienić stany magazynowe.

* Przeglądanie dowodów magazynowych, pozwala sprawdzić i zsumować obroty magazynowe, zsumować wartość sprzedaży, koszty, zyski wg klientów, grup, rejestrów. Bardzo przydatna funkcja.

* Inwentaryzacja, umożliwia sporządzenie inwentaryzacji, wydrukowanie arkuszy spisu z natury.

* Możliwość instalacji programu w sieci na dowolnej ilości stanowisk, umożliwia pracę na odległość i połączenie kilku oddziałów w firmie, użytkownicy w tym samym czasie w różnych miejscach mogą korzystać z tych samych kartotek towarów, kontrahentów i dokumentów.

* Możliwość zintegrowania programu ze sklepem Internetowym.

* Możliwość zainstalowania programu do obsługi klientów i biura, Firma Biznes (obsługa i administracja przedstawicieli handlowych).