Faktura Small Business-HANDEL jest programem, przy użyciu którego można szybko, łatwo i sprawnie wystawiać faktury VAT. Program do faktur Faktura Small Business-HANDEL obsługuje gospodarkę magazynową. Produkt jest pomyślany dla małych i średnich podmiotów gospodarczych.



Szybkie wystawianie faktur jest możliwy dzięki bazie danych, jaką stanowi kartoteka towarów i klientów. Program Faktura Small Business-HANDEL został wyposażony we własny układ rejestrów, dzięki czemu użytkownik sam może określać w jakim porządku przebiegać będzie numeracja kolejnych dokumentów. Użytkownik może numerować faktury w skali miesiąca lub roku, może także tworzyć własne układy rejestrów.



Program do faktur Faktura Small Business-HANDEL daje możliwość definiowania własnych wzorów wystawianych dokumentów. W programie znajdują się gotowe szablony różnych wzorów faktur. Ponadto, na życzenie klienta, można stworzyć jedyny i niepowtarzalny wzór faktury firmowej. Program Faktura Small Business-HANDEL wystawia wiele rodzajów dokumentów handlowych.



Można za jego pomocą wystawić i wydrukować:

fakturę VAT

fakturę VAT w obcej walucie

fakturę VAT- MP

fakturę VAT-MARŻA

paragon



Program Faktura Small Business-HANDEL wystawia także takie dokumenty jak KP i KW. Program pozwala ponadto na łatwe i szybkie tworzenie cennika. Faktury wystawiane przez ten program mogą zawierać ceny netto lub brutto. Program Faktura Small Business-HANDEL daje możliwość wpisywania danych z ręki, bez konieczności dopisywania danego klienta do bazy.



Wszystkie dokumenty wystawione przez Faktura Small Business-HANDEL mogą być edytowane po upływie jakiegoś czasu od ich wystawienia. Ponadto omawiany produkt podejmuje łatwą i szybką współpracę z drukarkami fiskalnymi (Posnet, Inova) i z różnego rodzaju urządzeniami sczytującymi kody kreskowe. Używając program Faktura Small Business-HANDEL można uzyskać faktury z nadrukowanym na nich logo firmy. Na dokumentach handlowych można także umieścić firmową stopkę.



Program ten posiada jeszcze jedną pożyteczną i przydatną funkcję, a mianowicie funkcję podświetlania czerwonym kolorem faktur, które nie zostały uregulowane w odpowiednim czasie. Program Faktura Small Business-Handel posiada ponadto kartotekę towarów i usług, gdzie każdy produkt może być opisany za pomocą trzech fotografii. Każdy towar może być zdefiniowany trzema cenami: ceną podstawową, ceną hurtową i ceną wyprzedaży.



Program Faktura Small Business-Handel daje możliwość opisywania rabatów i przypisywania ich konkretnym klientom lub towarom. Program definiuje własne grupy towarów, grupy klientów i producentów. Faktura Small Business - HANDEL to program, który potrafi definiować własne jednostki miary form płatności. Program może obsługiwać kilka firm. Ponadto eksportuje dokumenty do formatów PDF, JPG i HTML. Użytkownicy programu otrzymują dożywotnią licencję, darmowe aktualizacje przez jeden rok i pomoc techniczną.



Zmiany i nowości w wersji 2.1.4.3:

- przyśpieszono wczytywanie dokumentów magazynowych, dokumentów kasowych, zakupów

- przyśpieszono wczytywanie kartoteki towarów, klientów

- dodano możliwość ustawienia własnego widoku dla danych w oknie:

- dokumentów sprzedażowych

- zamówień

- dokumentów magazynowych

- dokumentów kasowych

- zakupów

- klientów

- towarów

- dodano szukanie po wszystkich polach, które wybierzemy, jako widoczne w ustawieniach widoku

- dodano moduł pobierania danych klientów po NIP-ie z bazy GUS

- dodano znaczniki w innych oknach (np. Klienci, towary itd.)

- dodano kwartały do kalendarza filtrowania

- dodano możliwość definiowania własnych tekstów przy znacznikach w oknie ustawienia programu

- poprawiono wezwanie do zapłaty dla nieprzypisanych klientów

- poprawiono wystawianie faktury końcowej

- poprawiono dodawanie towaru do dokumentów

- poprawiono tworzenie faktury zakupowej do zamówienia do dostawcy

- poprawiono czcionkę w oknie towary

- poprawiono wprowadzanie wpłaty do paragonu korygującego

- dodano możliwość kolorowania pozycji w klientach i towarach

- poprawiono wydruk korekty

- poprawiono wydruk noty księgowej

- poprawiono wydruk "zestawienie wystawionych dokumentów"

- poprawiono wydruk faktury zaliczkowej w wersji niemieckiej

- dodano możliwość sortowania w cenniku

- poprawiono drukowanie polskich znaków na drukarkach fiskalnych

- dodano możliwość exportu bazy MySQL do Access i odwrotnie

- poprawiono faktury końcowe do zamówień

- poprawiono obsługę klawisza Tab podczas wystawiania dokumentów

- poprawiono sortowanie zamówień oraz filtrowanie po dacie

- poprawiono wydruk nr 4

- dodano odwrotne obciążenie dla faktur WDT

- poprawiono fakturę zaliczkową dla stawki ZW (dopisek o podstawie zwolnienia)

- dodano moduł sklepu internetowego (Shoper i Quick.Cart.Ext) - Wersja testowa