Faktura Small Business to program komputerowy do faktur VAT, którego zadaniem jest ułatwienie przedsiębiorcom wystawiania różnego rodzaju dokumentów transakcyjnych. Program wystawia faktury VAT na potrzeby podmiotów gospodarczych o małym i średnim zasięgu. Jedną z praktycznych i bardzo wygodnych funkcji programu jest baza towarów i klientów zwana kartoteką. Dzięki niej nie trzeba wpisywać ręcznie wielu danych do wystawianych faktur. Faktura Small Business jest programem, który pozwala użytkownikom na numerowanie kolejnych dokumentów na własny sposób.



Dwa podstawowe sposoby ewidencjonowania dokumentów, polegają na numerowaniu ich w skali miesiąca lub roku. Program Faktura Small Business posiada kilka gotowych szablonów do wystawiania faktur. to program komputerowy do faktur VAT, którego zadaniem jest ułatwienie przedsiębiorcom wystawiania różnego rodzaju dokumentów transakcyjnych. Program wystawia faktury VAT na potrzeby podmiotów gospodarczych o małym i średnim zasięgu. Jedną z praktycznych i bardzo wygodnych funkcji programu jest baza towarów i klientów zwana kartoteką. Dzięki niej nie trzeba wpisywać ręcznie wielu danych do wystawianych faktur.jest programem, który pozwala użytkownikom na numerowanie kolejnych dokumentów na własny sposób.Dwa podstawowe sposoby ewidencjonowania dokumentów, polegają na numerowaniu ich w skali miesiąca lub roku. Program Faktura Small Business posiada kilka gotowych szablonów do wystawiania faktur. Program do faktur z oferty firmy Mega-Tech daje szansę na wykreowanie jedynego w swoim rodzaju szablonowego wzoru faktury dla danej firmy. Program Faktura Small Business wystawia aktualne wzory następujących dokumentów: faktury VAT, faktury VAT-MP, faktury VAT-MARŻA, fakturę PRO-FORMA, fakturę korygującą oraz paragon.



Poniżej przedstawiamy niektóre z możliwości programu:

Możliwość wystawienia faktury w cenie netto lub brutto

Możliwość wystawienia faktury wpisując dane z "ręki" nie dodając klienta do bazy

Możliwość późniejszej edycji wystawionej faktury

Program współpracuje z drukarkami fiskalnymi firm: Pos NET , Innova

Program współpracuje z czytnikiem kodów kreskowych

Logo własnej firmy na wydruku faktury

Własna stopka na wydruku

Podświetlanie na czerwono niezapłaconych faktur w terminie

Kartoteka towarów i usług

Tworzenie cennika

Możliwość tworzenia ofert, zamówień dla klientów

Możliwość dodania trzech zdjęć do każdego produktu w bazie

Definiowanie trzech cen do towaru (Podstawowa, Hurtowa, Wyprzedaż)

Kartoteka klientów

Obsługa rabatów

Możliwość przypisania indywidualnych rabatów klientowi dla wybranych towarów lub grup towaru

Definiowanie własnych grup towarów, klientów, producentów

Możliwość przypisywania towarów i klientów do kilku grup

Możliwość definiowania własnych jednostek miary, form płatności

Możliwość obsługi kilku firm w jednym programie

Seryjne drukowanie dokumentów

- dodano ceny indywidualne dla klientów- przyśpieszono wczytywanie kartoteki towarów, klientów- dodano możliwość ustawienia własnego widoku dla danych w oknie:- dokumentów sprzedażowych- zamówień- klientów- towarów- dodano szukanie po wszystkich polach, które wybierzemy, jako widoczne w ustawieniach widoku- dodano moduł pobierania danych klientów po NIP-ie z bazy GUS- dodano znaczniki w innych oknach (np. Klienci, towary itd.)- dodano możliwość definiowania własnych tekstów przy znacznikach w oknie ustawienia programu- dodano możliwość kolorowania pozycji w klientach i towarach- dodano kwartały do kalendarza filtrowania- dodano możliwość zamiany miejscami pozycji na fakturze poprzez przeciąganie- dodano możliwość sortowania w cenniku- dodano możliwość exportu bazy MySQL do Access i odwrotnie- dodano możliwość wysyłania duplikatu faktury mailem- poprawiono wezwanie do zapłaty dla nieprzypisanych klientów- poprawiono wystawianie faktury końcowej- poprawiono wprowadzanie wpłaty do paragonu korygującego- poprawiono wydruk korekty- poprawiono wydruk noty księgowej- poprawiono wydruk "zestawienie wystawionych dokumentów"- poprawiono wydruk faktury zaliczkowej w wersji niemieckiej- poprawiono faktury końcowe do zamówień- poprawiono obsługę klawisza Tab podczas wystawiania dokumentów- poprawiono sortowanie zamówień oraz filtrowanie po dacie- poprawiono fakturę zaliczkową dla stawki ZW (dopisek o podstawie zwolnienia)- poprawiono analizę zysku dla towarów i klientów