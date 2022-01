FakturaLight MAGAZYN to desktopowy program do wystawiania faktur i innych dokumentów sprzedażowych. Szybkie działanie oraz intuicyjny i prosty interface oddają istotę nazwy. Oprogramowanie dedykowane dla małych i średnich firm.

Program pozwala sporządzić klasyczne faktury VAT, odwrotne obciążenie, zwolnienie albo nie podlega. VAT ustala się dowolną metodą wyliczając od ceny netto, brutto a także dla każdego produktu indywidualnie. Za pomocą programu można także przygotować faktury proforma, marże różne rodzaje oraz faktury zaliczkowe i końcową. Wystawić można także faktury w walutach obcych z obliczaniem podatku w walucie polskiej.

Oddano również do dyspozycji użytkownika kartotekę produktów z możliwością ustalenia waluty lub rabatów.

Co więcej program umożliwia pojedynczy lub seryjny wydruk faktury, zapis do pliku pdf lub mailową wysyłkę poprzez wbudowanego klienta poczty. Należy w tym celu zaznaczyć wszystkie dokumenty do druku lub do wysyłki a następnie wybrać odpowiednią opcję w głównym oknie programu. Użytkownik ma także możliwość utworzenia szablonu tematu oraz treści wysyłanych wiadomości.

Użytkownik w dowolny sposób zarządza numeracją, definiując typ oznakowania faktury. Szablon może zawierać oznaczenie magazynu, sklepu czy usługi z rozbiciem na miesiąc lub rok. W dowolnym momencie można zmienić format lub korzystać z kilku wzorów jednocześnie.

Każda nieopłacona faktura jest na liście oznaczona, natomiast informacja o przeterminowanych płatnościach wyświetlana jest innym kolorem w kolumnie do zapłaty oraz w podsumowaniu.