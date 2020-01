Fajny-Program.pl

Fajny Program to darmowe na 12 miesięcy narzędzie do wystawiania faktur (netto i brutto), faktur cyklicznych (poprzez kopiowanie), faktur zaliczkowych (ich rozliczanie), rachunków, korekt, proform, not korygujących oraz duplikatów tych dokumentów. Windykacja należności: naliczanie odsetek, wystawianie wezwań do zaplaty i not odsetkowych. Rejestr VAT. Zapis wydruku do .XLS lub PDF. Zintegrowane wysyłanie dokumentów e-mailem.



Aplikacja wykorzystuje sprawdzone narzędzia firmy Microsoft (VS i SQL) i działa bez problemu na systemach zarówno 32bit i 64bit. Masz 75 dni na testy, po rejestracji otrzymasz darmowy klucz aż na 12 miesięcy. Kolejne klucze wystawiane są zgodnie z cennikiem dostępnym także na stronie programu.



Przejrzysty i zarazem intuicyjny interface sprawia że obsługa programu nie powinna być większym problemem nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników. Aplikacja umożliwia generowanie dokumentów dla dowolnej ilości firm.



Uwaga!

Podczas instalacji prosimy nie odchodzić od komputera. Wymagane jest połączenie internetowe oraz potwierdzanie instalowanych wymaganych komponentów firmy Microsoft.