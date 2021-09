FS-Faktura

W skład programu wchodzą m.in.następujące elementy:



- Sprzedaż

- Magazyn

- Finanse

- Należności / Zobowiązania

- Zamówienia

- Rozbudowane raporty analityczne

- Rejestry vat zakupu / sprzedaży

- Bilans Vat

- Współpraca z drukarkami fiskalnymi

- Wysyłanie e-maili do kontrachentów

- Automatyczne generowanie zamówień według limitów





Podstawowe fukcje programu :

- Baza towarów

- Kartoteki odbiorców/dostawców

- Lista wystawionych dokumentów sprzedaży : FAKTURY VAT, PARAGONY, KOREKTY

- Prowadzenie listy należności z możliwością czątkowego lub całkowitego rozliczania

- Prowadzenie listy zobowiązań z możliwością czątkowego lub całkowitego rozliczania

- Rabaty ustalane ręcznie lub przypisane do konkretnego kontrahenta

- Raporty o sprzedaży

- Raport o zaległościach płatniczych

- Szereg opcji konfiguracyjnych

- Dostępność wielu magazynów

- Automatyczna archiwizacja danych

- Dostępna instrukcja obsługi w formie elektronicznej

- Prowadzenie stanów magazynowych

- Wystawianie dokumentów PZ, WZ, RW, PW

- Wydruk dokumentów Zamówienia

- Remanent

- Zamówienia do dostawców

- Kasa Przyjmie (KP)

- Kasa Wyda (KW)

- Raport Kasowy

- Stan Kasy

- Rejestr VAT Sprzedaży

- Rejestr VAT Zakupu

- Bilans VAT

- Współpraca z drukarkami fiskalnymi ELZAB

- Możliwość wysyłania e-maili do kontrahentów



Ponadto program umożlwia :

- sortowanie dokumentów po dacie lub numerze

- sortowanie i wyszukiwanie towarów po nazwie lub kodzie

- agregację powtarzających się pozycji na dokumencie sprzedaży

- wybór kolumn na dokumentach PZ, WZ

- drukowanie raportu o sprzedaży z uwzględnieniem zakresu dat, kontrahenta, formy płatności

- możliwość wyboru jednego z dwóch dostępnych rodzajów list towarowych

- możliwość wyszukiwania towarów po wpisaniu początku nazwy lub jej dowolnej częśći

- możliwość łatwej sprzedaży skanerem kodów kreskowych

- kopiowanie kartotek (szybkie zakładanie nowych towarów)

- możliwość przypisania terminu płatności do kontrahenta



Baza towarów :

- Nazwa

- Kod

- Kod kreskowy

- Stawka VAT

- Grupa

- Jednostka

- Cena netto (przeliczana automatycznie)

- Cena brutto (przeliczana automatycznie)

- SWW/PKWIU

- Typ kartoteki towar/usługa

- Uwagi

- załączenie do kartoteki zdjęcia sprzedawanego asortymentu

- Istnieje możliwość wyszukiwania towaru po dowolnej części nazwy lub filtrowanie po grupach





Baza kontrahentów :

- Nazwa

- Adres

- NIP, REGON

- Osoba odbierająca fakturę

- Telefon

- Numer konta bankowego

- uwagi

- e-mail

- Typ odbiorca/dostawca

- przypisanie kontrahentowi procentowego poziomu rabatu

- możliwość zablokowania kartoteki danego odbiorcy





Wyszukiwanie kontrahentów jest możliwe :

- po cząstkowej nazwie

- po NIP





Dokumenty wystawiane przez program :

- Faktura VAT

- Paragon

- Faktura do Paragonu

- Faktura do WZ

- Faktura PROFORMA

- Faktura Korygująca

- Faktura wg kwoty netto lub brutto

- Paragon wg kwoty netto lub brutto

- Faktura/Paragon z dowolną datą np. wsteczną (data obecna podawana jest automatycznie)

- Faktura/Paragon z dowolnie modyfikowanym formatem numeru (prefix, suffix)

- Faktura/Paragon w dowolej walucie PLN,EUR,USD,GBP

- Wiele opcji płatności z automatycznie naliczaną datą terminu płatności

- Automatyczne tworzenie należności za faktury niezapłacone

- Dokumenty przyjęcia zewnętrznego (PZ)

- Dokumenty wydania zewnętrznego (WZ)

- Dokumenty rozchodu wewnętrznego (RW)

- Dokumenty przychodu wewnętrznego (PW)

- Uwagi/dopisek o dowolnej treści na fakturze (4 linie)

- Wybór ilości linii przeznaczonych na nazwę na fakturze

- Wybór wzoru faktury (jeden ze wzorów specjalnie przystosowany do fakturowania usług - nazwa może mieścić się aż w 6 liniach !)

- Możliwość zamieszczenia własnego logo na fakturze

- Możliwość dostosowania do wydruku na osobnych kartkach lub na papierze z kopią

- Zabezpieczenie programu hasłem





Finanse

- Rejestrowanie dokumentów Kasa Przyjmie (KP)

- Rejestrowanie dokumentów Kasa Wyda (KW)

- Bieżący podgląd Stanu Kasy

- Zestawienie niezapłaconych faktur z możliwością cząstkowego lub całkowitego rozliczania

- Zestawienie zobowiązań płatniczych z możliwością cząstkowego lub całkowitego rozliczania

- Wydruk raportu operacji kasowych





Raporty

- Raport o sprzedaży za dowolny okres z uwzględnieniem dokumentów wystawionych dla konkretnego kontrahenta, raport zawiera informację o poszczególnych dokumentach oraz o sumie sprzedaży

- Raport o zaległościach płatniczych konkretnego kontrahenta

- Remanent

- Spis z natury

- Raport o towarach - cennik





Wszystkie wystawione dokumenty są zapisywane w bazie z możlwością :

- ponownego wydruku

- podglądu

- poprawienia towarów, kontrahenta, daty itp

- całkowitego anulowania

- filtrowania wg dat lub firm





Wyszukiwanie kontrahentów jest możliwe :

- po cząstkowej nazwie

- po NIP



Współpraca z urządzeniami fiskalnymi



Program współpracuje z drukarkami firm :

- ELZAB

- POSNET

- INNOVA

- EMAR

- OPTIMUS (NOVITUS)

- TORELL





Rozbudowa programu :

- przy zakupie licencji podstawowej w dowolnym momencie można wykonać upgrade do wersji wyższej nie tracąc wprowadzonych dotychczas danych

- program jest częścią pakietu oprogramowania FS-System dzięki czemu umożliwia współpracę i wymianę danych z innymi aplikacjami np FS-Księga (Księga Przychodów i Rozchodów), FS-Przelewy, FS-Kasa, FS-Bonus).