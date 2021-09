Moduł FS – Gastro jest rozwinięciem programu FS – Faktura, który zostaje wzbogacony m.in. o obsługę ekranów dotykowych.

Podstawowe funkcje modułu FS - Gastro to:

- sprzedaż poprzez panel dotykowy

- dowolna konfiguracja opisów oraz zdjęć pod klawiszami

- możliwość sprzedaży wiązej (do 10 produktów)

- przypisanie klawiszy do grup

- obsługa wydruków niefiskalnych na drukarce Elzab Talos lub zwykłej drukarce

- wydruk zamówień do kuchni

- obsługa stolików

- możliwość szybkiej sprzedaży większej ilości towaru

- funkcja blokowania dostępu do panelu (logowanie)