Asystent Faktura to skuteczny program do wystawiania faktur. Dowolna konfiguracja numeracji faktur i rachunków czynią ten program praktycznym. Program szczególnie polecany jest dla menadżerów firm lub osób bezpośrednio pracujących z klientem. Szybko wyszukuje dane kontaktowe.



Wybrane możliwości:

* Wystawianie faktur sprzedaży i zakupu: VAT, Marża, Proforma, RR, Korygująca, Wewnętrzne, Eksportowe, Zaliczkowe

* Wystawianie Rachunków, Paragonów, KP (Kasa przyjmie) i KW (Kasa wyda), Noty korygujące

* Drukowanie faktur i innych dokumentów do formatu PDF

* Raporty: sprzedaży i zakupów faktur i towarów z uwzględnieniem cen zakupu, sprzedaży, netto, brutto; Spis z natury

* Wysyłanie faktur poprzez zintegrowany klient e-mailem

* Oznaczanie statusu faktury: wysłana / opłacona z uwzględnieniem daty

* Wystawianie faktur od cen brutto lub netto

* Sprzedaż produktów według kolejności FIFO, LIFO i innych

* Możliwość dodania komentarza na fakturze przed podpisem i po podpisie

* Możliwość dodania załączników do faktur, przypisania do grup oraz dodawanie opisu do faktur

* Możliwość zmiany podmiotu wystawiającego fakturę z poziomu faktury

* Możliwość importowania danych (produktów) bezpośrednio do faktury z innych baz danych oraz z plików DBF i CSV

* Możliwość wydruku samych produktów z faktury oraz sortowanie pozycji na fakturze według wyświetlanych pól

* Wydruki standardowe oraz do formatu PDF

* Możliwość wydruków kopert z poziomu faktury oraz podgląd adresu bezpośrednio na mapie (wymagane połączenie internetowe)

* Raporty zmian (zapisywanie operacji wykonywanych na fakturze)

* Możliwość definiowania stawek VAT

* Możliwość definiowania jednostek miary



Uwaga!

31-dniowa wersja testowa