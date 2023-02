Zbierający zużyty sprzęt jest aplikacją umożliwiającą rejestrowanie wszelkich informacji firm zajmujących się zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005 (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2006 (Dz. U. Nr 11 poz. 60).



Oprogramowanie przeznaczone jest zarówno dla pojedynczych sklepów i firm jak również sieci o dowolnej liczbie oddziałów. W tym celu opracowany został specjalny interfejs WWW działający jako aplikacja w modelu ASP.



Program umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkowników, co pozwala na sprawną i szybką obsługę kontrahentów.



Prosty i przejrzysty interfejs programu umożliwia szybkie rozpoczęcie z nim pracy. Szczegółowe informacje na temat interfejsu użytkownika można znaleźć w sekcji zrzuty ekranu.



Jedną z unikatowych funkcji programu jest możliwość eksportowania wydruków do formatów: MS Word, MS Excel, PDF, JPEG, BMP i wielu innych formatów graficznych.



Kolejną z funkcji dostarczanych przez program funkcji jest możliwość filtrowania danych wyświetlanych na listach. Każda z listy posiada wbudowany moduł Edytor filtru, przy użyciu którego użytkownik może wyświetlić tylko te dane, które go interesują.



Wersja 2014 zawiera aktualne wzory dokumentów stosowane na potrzeby ewidencji odpadów.